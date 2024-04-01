Гатауллина Фариха Исмагиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гатауллина Фариха Исмагиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исмагил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гатауллин Насибулла Гатауллович

Старые Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гатауллин Насибулла Гатауллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гатауллин Насибулла Гатауллович

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