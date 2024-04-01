Гатауллина Фариха Исмагиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исмагил
Рождение ребёнка
10.08.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гатауллин Насибулла Гатауллович
Старые Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гатауллин Насибулла Гатауллович
Бракосочетание
Неизвестно