Александрова (Субботина) Мария (Муся) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Субботина) Мария (Муся) Васильевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

03.12.1885

Дата смерти

05.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1885

Отец: Субботин Василий Сампсоныч

Мать: Субботина Мария Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
15.12.1885
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Санктъ-Петербург, площадь Восстания (Входоиерусалимская церковь у Лигова канала)
Образование
Между 20.06.1898 и 12.11.1911
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Петроградская консерватория Императорского Русского музыкального общества | ЦГИА. Фонд 361. Опись 2Личные дела учениц Дело 6498Субботина Мария Васильевна https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/3... Показать все
Место жительства
1898
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
http://www.citywalls.ru/house8411.html | http://www.citywalls.ru/house8411.html https://yandex.ru/maps/-/CBeL6SHsPD - Дом сохранился!http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1906/"Чертежи дома Н.А.Крутик... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров ?

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развелась из-за ее упорного нежелания (боязни) рожать детей.Жила тем, что давала уроки музыки. В основном жила в семье Куксинских.
Место жительства
Неизвестно
Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
05.01.1979
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