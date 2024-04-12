Александрова (Субботина) Мария (Муся) Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.12.1885
Дата смерти05.01.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1885
Крещение
15.12.1885
Санктъ-Петербург, площадь Восстания (Входоиерусалимская церковь у Лигова канала)
Образование
Между 20.06.1898 и 12.11.1911
Петроградская консерватория Императорского Русского музыкального общества | ЦГИА. Фонд 361. Опись 2Личные дела учениц Дело 6498Субботина Мария Васильевна https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/3... Показать все
Место жительства
1898
http://www.citywalls.ru/house8411.html | http://www.citywalls.ru/house8411.html https://yandex.ru/maps/-/CBeL6SHsPD - Дом сохранился!http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1906/"Чертежи дома Н.А.Крутик... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александров ?
Развелась из-за ее упорного нежелания (боязни) рожать детей.Жила тем, что давала уроки музыки. В основном жила в семье Куксинских.
Место жительства
Неизвестно
Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
05.01.1979