Шабуров Валентин Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения06.12.1936
Дата смерти2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1936
Отец: Шабуров Евгений Николаевич
Мать: Рощупкина Зоя Евсеевна
Бракосочетание
1961
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2017