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Шабуров Валентин Евгеньевич

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

06.12.1936

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1936

Отец: Шабуров Евгений Николаевич

Мать: Рощупкина Зоя Евсеевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
1961

Жена: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
?.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
2017
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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