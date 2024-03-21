Шевелёв Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелёв Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелева (Кузина) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
25.12.1978

Сын: Шевелёв Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Шевелева (Кузина) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
16.12.1983

Дочь: Бакунина (Шевелёва) Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Шевелева (Кузина) Татьяна Николаевна

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