Шевелёв Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1978
Сын: Шевелёв Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Шевелева (Кузина) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
16.12.1983
Дочь: Бакунина (Шевелёва) Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Шевелева (Кузина) Татьяна Николаевна