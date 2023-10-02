Павлов Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1936

Дата смерти

30.04.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1961

Сын: Павлов Сергей Вячеславович

Мать ребёнка: Арефьева Павлова Тамара Виссарионовна

Рождение ребёнка
07.07.1969

Сын: Павлов Максим Вячеславович

Мать ребёнка: Арефьева Павлова Тамара Виссарионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арефьева Павлова Тамара Виссарионовна

Смерть
30.04.1977
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