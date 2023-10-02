Павлов Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1936
Дата смерти30.04.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.10.1961
Сын: Павлов Сергей Вячеславович
Мать ребёнка: Арефьева Павлова Тамара Виссарионовна
Рождение ребёнка
07.07.1969
Сын: Павлов Максим Вячеславович
Мать ребёнка: Арефьева Павлова Тамара Виссарионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.04.1977