Осмоловская (Жуковская) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осмоловская (Жуковская) Александра Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

ПО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осмоловская Надежда Павловна

Отец ребёнка: Осмоловский Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осмоловский Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осмоловская Тамара Павловна

Отец ребёнка: Осмоловский Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осмоловская Валентина Павловна

Отец ребёнка: Осмоловский Павел Иванович

Рождение ребёнка
11.05.1929

Дочь: Осмоловская Анна Павловна

Отец ребёнка: Осмоловский Павел Иванович

Осмоловичи, Климовичский район, Могилёвская область
Смерть
1969

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