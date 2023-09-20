Осмоловская (Жуковская) Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осмоловская Надежда Павловна
Отец ребёнка: Осмоловский Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осмоловская Тамара Павловна
Отец ребёнка: Осмоловский Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осмоловская Валентина Павловна
Отец ребёнка: Осмоловский Павел Иванович
Рождение ребёнка
11.05.1929
Дочь: Осмоловская Анна Павловна
Отец ребёнка: Осмоловский Павел Иванович
Осмоловичи, Климовичский район, Могилёвская область
Смерть
1969