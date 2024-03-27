Шаюков Шаймярдян Махмутович
Место рожденияКрасный остров СССР
Дата рождения1931
Дата смерти2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Шаюков (шейхлисламов)(жалюков) Махмуд
Мать: Марьям
Красный остров СССР
Рождение ребёнка
28.07.1956
Рождение ребёнка
08.01.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
2006