Шаюков Шаймярдян Махмутович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаюков Шаймярдян Махмутович

Место рождения

Красный остров СССР

Дата рождения

1931

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Шаюков (шейхлисламов)(жалюков) Махмуд

Мать: Марьям

Красный остров СССР
Рождение ребёнка
28.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаюкова Файмя Фесхетдиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаюкова Файмя Фесхетдиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаюкова Файмя Фесхетдиновна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2006
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