Ершова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
182

Сын: Ершов Иван Леонтьев

Отец ребёнка: Ершов Леонтий Денисов

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Мальцова Ершова Анна Леонтьева

Отец ребёнка: Ершов Леонтий Денисов

Рождение ребёнка
1817

Сын: Ершов Андрей Леонтьев

Отец ребёнка: Ершов Леонтий Денисов

Рождение ребёнка
1819

Сын: Ершов Стефан Леонтьев

Отец ребёнка: Ершов Леонтий Денисов

Рождение ребёнка
1824

Сын: Ершов Фёдор Леонтьев

Отец ребёнка: Ершов Леонтий Денисов

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ершова Настасья Леонтия

Отец ребёнка: Ершов Леонтий Денисов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Леонтий Денисов

Смерть
Неизвестно
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