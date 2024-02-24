Ершова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
182
Сын: Ершов Иван Леонтьев
Отец ребёнка: Ершов Леонтий Денисов
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Мальцова Ершова Анна Леонтьева
Отец ребёнка: Ершов Леонтий Денисов
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Ершов Леонтий Денисов
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Ершов Леонтий Денисов
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ершов Фёдор Леонтьев
Отец ребёнка: Ершов Леонтий Денисов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ершова Настасья Леонтия
Отец ребёнка: Ершов Леонтий Денисов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно