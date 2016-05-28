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Казаков Вячеслав Алексеевич

Место рождения

Энбекшильдерский совхоз, Энбекшильдерский район, Кокчетавская область, Казахская ССР (на 1962)

Дата рождения

24.10.1962

Дата смерти

28.05.2016

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1942 г.р.

Жена

Не указана

Дети

1988 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1962

Отец: Казаков Алексей Дмитриевич

Мать: Демина (Скачкова) Нина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казакова (Елынина) Татьяна Викторовна

Бракосочетание
14.03.1986

Жена: не указана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.03.1988

Сын: Казаков Алексей Вячеславович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
28.05.2016
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

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