Казаков Вячеслав Алексеевич
Место рожденияЭнбекшильдерский совхоз, Энбекшильдерский район, Кокчетавская область, Казахская ССР (на 1962)
Дата рождения24.10.1962
Дата смерти28.05.2016
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казакова (Елынина) Татьяна Викторовна
Бракосочетание
14.03.1986
Жена: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1988
Сын: Казаков Алексей Вячеславович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
28.05.2016