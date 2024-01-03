Заварыкин Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1957
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1957
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Заварыкина Мария Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1988
Рождение ребёнка
11.02.1988
Дочь: Кулинич Евгения Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1988
Дочь: Кулинич (Заварыкина) Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Заварыкина (Турлаева) Анна Евгеньевна