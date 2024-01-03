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Заварыкин Михаил Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1957

Отец: Заварыкин Павел Иванович

Мать: Смирных-Першина Заварыкина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1981

Дочь: Заварыкина Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
1988

Жена: Заварыкина (Турлаева) Анна Евгеньевна

Рождение ребёнка
11.02.1988

Дочь: Кулинич Евгения Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1988

Дочь: Кулинич (Заварыкина) Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Заварыкина (Турлаева) Анна Евгеньевна

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