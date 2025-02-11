Василий Мокеев До 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Василий Мокеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1840, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Пётр Васильев1858 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Пётр Васильев

Мать ребёнка: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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