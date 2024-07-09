Волков Никита Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Никита

Волков Никита

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Василий

Мать ребёнка: Волкова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волкова) Любовь

Мать ребёнка: Волкова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Александра

Рождение ребёнка
22.05.1907

Сын: Волков Николай

Мать ребёнка: Волкова Александра

Рождение ребёнка
20.05.1925

Дочь: Талаева (Волкова) Нина Никитична

Мать ребёнка: Волкова Александра

Рождение ребёнка
06.09.1927

Дочь: Барышникова (Волкова) Екатерина

Мать ребёнка: Волкова Александра

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Верхний Алыштан, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.