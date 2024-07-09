Волков Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Василий
Мать ребёнка: Волкова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волкова) Любовь
Мать ребёнка: Волкова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Александра
Рождение ребёнка
22.05.1907
Сын: Волков Николай
Мать ребёнка: Волкова Александра
Рождение ребёнка
20.05.1925
Дочь: Талаева (Волкова) Нина Никитична
Мать ребёнка: Волкова Александра
Рождение ребёнка
06.09.1927
Дочь: Барышникова (Волкова) Екатерина
Мать ребёнка: Волкова Александра
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Верхний Алыштан, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан