Липчанский Иван II Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Липчанский Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Около 1917
Рождение ребёнка
28.03.1917
Дочь: Калмыкова (Липчанская) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Липчанская (Клычева) Анастасия Георгиевна
Место жительства
До 1918
Работа или профессия
До 1918
Работал учителем в школе первой ступени станицы Лысогорская
Смерть
1918
Убили белые