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Липчанский Иван II Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Липчанский Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липчанская (Клычева) Анастасия Георгиевна

Место жительства
Около 1917
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.03.1917

Дочь: Калмыкова (Липчанская) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Липчанская (Клычева) Анастасия Георгиевна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Место жительства
До 1918
Лысогорская, Георгиевский, Ставропольский край
Работа или профессия
До 1918
Лысогорская, Георгиевский, Ставропольский край
Работал учителем в школе первой ступени станицы Лысогорская
Смерть
1918
Лысогорская, Георгиевский, Ставропольский край
Убили белые

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