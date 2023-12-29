Кузьмина -- Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1861
Сын: Кузьмин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Кузьмин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
04.11.1862
Дочь: Кузьмин Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Кузьмин Иван Никифорович
Смерть
Неизвестно