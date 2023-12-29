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Кузьмина -- Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Иван Никифорович

Рождение ребёнка
25.05.1861

Сын: Кузьмин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Кузьмин Иван Никифорович

Рождение ребёнка
04.11.1862

Дочь: Кузьмин Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Кузьмин Иван Никифорович

Смерть
Неизвестно

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