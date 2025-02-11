Евгения Семёнова 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Евгения Семёнова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1854, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Евдокия Иванова1828 г.р.
Отец
Семён Степанов1831 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Семён Степанов

Мать: Евдокия Иванова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

11

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.