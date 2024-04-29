Голуб (Кельрих) Дора Натановна 1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голуб (Кельрих) Дора Натановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Кельрих Натан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голуб Алик Семенович

Отец ребёнка: Голуб Семен Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голуб Семен Николаевич

Рождение ребёнка
24.06.1920

Дочь: Марголина (Голуб) Зинаида Семеновна

Отец ребёнка: Голуб Семен Николаевич

Рождение ребёнка
10.10.1924

Сын: Голуб Натан Семенович

Отец ребёнка: Голуб Семен Николаевич

Смерть
1971
Похороны
Неизвестно
г. Курск, Херсонское старое кладбище, участок 3, ряд 10, захоронение 2

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