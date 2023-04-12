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(Жукова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1872

Муж: Жуков Александр Федорович

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Жуков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Жуков Александр Федорович

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Мухина Мария Александровна

Отец ребёнка: Жуков Александр Федорович

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аршинова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Жуков Александр Федорович

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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