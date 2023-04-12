(Жукова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1872
Рождение ребёнка
1877
Сын: Жуков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Жуков Александр Федорович
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Мухина Мария Александровна
Отец ребёнка: Жуков Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аршинова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Жуков Александр Федорович
Смерть
Неизвестно