Uggla Alexander August
Место рождения
Дата рождения25.06.1841
Дата смерти16.09.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1841
Работа или профессия
Неизвестно
Stationsinspektor
Рождение ребёнка
02.05.1870
Сын: Uggla John Rafael
Мать ребёнка: Uggla (Tollander) Alma Elvina
Рождение ребёнка
18.12.1873
Дочь: Wentzel (Uggla) Alice
Мать ребёнка: Uggla (Tollander) Alma Elvina
Рождение ребёнка
28.11.1883
Дочь: Sjöholm (Uggla) Olga Adelaide
Мать ребёнка: Uggla (Tollander) Alma Elvina
Смерть
16.09.1886