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Uggla Alexander August

Место рождения

Турку

Дата рождения

25.06.1841

Дата смерти

16.09.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1841

Отец: Uggla Otto Erik

Мать: Uggla (Grönberg) Hedvig Christina Gustafsdotter

Работа или профессия
Неизвестно
Stationsinspektor
Рождение ребёнка
02.05.1870

Сын: Uggla John Rafael

Мать ребёнка: Uggla (Tollander) Alma Elvina

Рождение ребёнка
18.12.1873

Дочь: Wentzel (Uggla) Alice

Мать ребёнка: Uggla (Tollander) Alma Elvina

Рождение ребёнка
28.11.1883

Дочь: Sjöholm (Uggla) Olga Adelaide

Мать ребёнка: Uggla (Tollander) Alma Elvina

Смерть
16.09.1886

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