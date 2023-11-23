Александра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиПосле 1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Герасимов
Рождение ребёнка
1784
Сын: Шелагин Иоанн Петров
Отец ребёнка: Петр Герасимов
Шелагин Иоанн Петрович (1784— 1846) Родился в семье священника села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда Петра Герасимовича. Окончил Ярославскую духовную семинарию в 1807 году и в том же году опре... Показать все
Рождение ребёнка
1795
Сын: Александр Петров
Отец ребёнка: Петр Герасимов
Смерть
После 1837