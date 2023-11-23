Александра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Иванова

Александра Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

После 1837

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Герасимов

Рождение ребёнка
1784

Сын: Шелагин Иоанн Петров

Отец ребёнка: Петр Герасимов

Шелагин Иоанн Петрович (1784— 1846) Родился в семье священника села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда Петра Герасимовича. Окончил Ярославскую духовную семинарию в 1807 году и в том же году опре... Показать все
Рождение ребёнка
1795

Сын: Александр Петров

Отец ребёнка: Петр Герасимов

Смерть
После 1837

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