Сергеев (Целищева) Анна Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев (Целищева) Анна Денисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Целищев Денис Васильев

Мать: Целищева Дарья Иванова

Бракосочетание
30.01.1811

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Сергеева Уилитта Федотовна

Отец ребёнка: Сергеев Федот Иванов

Рождение ребёнка
1815

Сын: Сергеев Филимон Федотов

Отец ребёнка: Сергеев Федот Иванов

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Сергеева Пелагея Федотовна

Отец ребёнка: Сергеев Федот Иванов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Сергеев Лука Федотов

Отец ребёнка: Сергеев Федот Иванов

Смерть
Неизвестно
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