Сергеев (Целищева) Анна Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Целищев Денис Васильев
Мать: Целищева Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Сергеева Уилитта Федотовна
Отец ребёнка: Сергеев Федот Иванов
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Сергеев Федот Иванов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Сергеева Пелагея Федотовна
Отец ребёнка: Сергеев Федот Иванов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Сергеев Лука Федотов
Отец ребёнка: Сергеев Федот Иванов
Смерть
Неизвестно