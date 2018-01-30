Прасолова Занаида Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1940
Дата смерти30.01.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1940
Отец: Деев Фёдор
Мать: Деева Прасковья
Рождение ребёнка
01.01.1955
Сын: Прасолов Александр Филиппович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.01.1955
Сын: Прасолов Александр Филиппович
Отец ребёнка: Прасолов Филипп Петрович
Рождение ребёнка
17.08.1958
Дочь: Кузнецова Нина Филипповна
Отец ребёнка: Прасолов Филипп Петрович
Смерть
30.01.2018