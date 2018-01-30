Прасолова Занаида Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасолова Занаида Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1940

Дата смерти

30.01.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1940

Отец: Деев Фёдор

Мать: Деева Прасковья

Рождение ребёнка
01.01.1955

Сын: Прасолов Александр Филиппович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.01.1955

Сын: Прасолов Александр Филиппович

Отец ребёнка: Прасолов Филипп Петрович

Рождение ребёнка
17.08.1958

Дочь: Кузнецова Нина Филипповна

Отец ребёнка: Прасолов Филипп Петрович

Смерть
30.01.2018

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