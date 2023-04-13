Niinep August Alexander — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Niinep August Alexander

Место рождения

Imato

Дата рождения

1880

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Imato
Рождение ребёнка
1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Niinep Alide Wilhelmine

Смерть
1957
Похороны
Неизвестно
Illuka kalmistu
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