Niinep August Alexander
Место рожденияImato
Дата рождения1880
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Imato
Рождение ребёнка
1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Niinep Alide Wilhelmine
Смерть
1957
Похороны
Неизвестно
Illuka kalmistu