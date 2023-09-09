Кононенко (Жовтонижко) Анна Юрьевна
Место рождения
Дата рождения22.04.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1964
Рождение ребёнка
27.12.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кононенко Валентин Васильевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.10.1991
Сын: Кононенко Василий Валентинович
Отец ребёнка: Кононенко Валентин Васильевич