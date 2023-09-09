Кононенко (Жовтонижко) Анна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононенко (Жовтонижко) Анна Юрьевна

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

22.04.1964

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1964

Отец: Жовтонижко Юрий Михайлович

Мать: Жовтонижко (Богданова) Людмила Николаевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.12.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кононенко Валентин Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.10.1991

Сын: Кононенко Василий Валентинович

Отец ребёнка: Кононенко Валентин Васильевич

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