Трапезников Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трапезников Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1955

Отец: Трапезников Николай

Мать: Трапезникова Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трапезникова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиновина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Трапезникова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Трапезникова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордеева Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Трапезникова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швецова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Трапезникова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мосунова Марина Михайловна

Мать ребёнка: Трапезникова Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трапезникова Евгения

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