Трапезников Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1955
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1955
Отец: Трапезников Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трапезникова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиновина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Трапезникова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Трапезникова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордеева Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Трапезникова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швецова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Трапезникова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мосунова Марина Михайловна
Мать ребёнка: Трапезникова Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трапезникова Евгения