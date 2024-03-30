Лавров Евгений Автономович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Лавров Автоном Гаврилович
Мать: Лаврова Анна Арсениевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Александра Евгеньевна
Мать ребёнка: Лаврова Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Лавров Афанасий Евгеньевич
Мать ребёнка: Лаврова Марфа Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно