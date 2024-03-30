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Лавров Евгений Автономович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Лавров Автоном Гаврилович

Мать: Лаврова Анна Арсениевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Александра Евгеньевна

Мать ребёнка: Лаврова Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Лавров Афанасий Евгеньевич

Мать ребёнка: Лаврова Марфа Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаврова Марфа Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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