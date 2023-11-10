Петрунин Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрунин Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1980

Отец: Петрунин Александр Николаевич

Мать: Петрунина Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
31.07.2003

Дочь: Петрунина Елизавета Дмириевна

Мать ребёнка: Петрунина Оксана Михайловна

г. Волжский
Рождение ребёнка
30.12.2010

Сын: Петрунин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Петрунина Оксана Михайловна

Рождение ребёнка
29.03.2012

Дочь: Петрунина Анастасия Дмириевна

Мать ребёнка: Петрунина Оксана Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрунина Оксана Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрунина Оксана Михайловна

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