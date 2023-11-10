Петрунин Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1980
Рождение ребёнка
31.07.2003
Дочь: Петрунина Елизавета Дмириевна
Мать ребёнка: Петрунина Оксана Михайловна
г. Волжский
Рождение ребёнка
30.12.2010
Мать ребёнка: Петрунина Оксана Михайловна
Рождение ребёнка
29.03.2012
Дочь: Петрунина Анастасия Дмириевна
Мать ребёнка: Петрунина Оксана Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно