Володина (Саломатина) Антонина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина (Саломатина) Антонина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.08.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1953

Сын: Володин Николай Егорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Воронежская область, деревня Холоповка
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
07.08.1998
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