Володина (Саломатина) Антонина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.08.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.10.1953
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Воронежская область, деревня Холоповка
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
07.08.1998