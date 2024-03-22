Антон Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антон Кириллович

Место рождения

Самосделка, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1781 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779 ст.

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Самосделка, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1802 ст.

Сын: Кириллов Ефим Антонович

Мать ребёнка: Кириллова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Сын: Кириллов Сергей Антонович

Мать ребёнка: Кириллова Анна Сергеевна

Самосделка, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.

Сын: Кириллов Константин Антонович

Мать ребёнка: Кириллова Анна Сергеевна

Самосделка, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1818 ст.

Дочь: Кириллова Агафья Антоновна

Мать ребёнка: Кириллова Анна Сергеевна

Самосделка, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Анна Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Самосделка, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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