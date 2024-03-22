Антон Кириллович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1779 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779 ст.
Отец: Кирилл
Рождение ребёнка
Вычислено 1802 ст.
Мать ребёнка: Кириллова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Сын: Кириллов Сергей Антонович
Мать ребёнка: Кириллова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.
Сын: Кириллов Константин Антонович
Мать ребёнка: Кириллова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1818 ст.
Дочь: Кириллова Агафья Антоновна
Мать ребёнка: Кириллова Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кириллова Анна Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно