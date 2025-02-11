Лисин Ларион Яковлев 14.10.1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Лисин Ларион Яковлев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 14.10.1870, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер 13.08.1872, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Лисин Яков Васильев1833 г.р.
Мать
Лисина Авдотья Егорова1832 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1870

Отец: Лисин Яков Васильев

Мать: Лисина Авдотья Егорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
13.08.1872
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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