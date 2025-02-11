Лисин Ларион Яковлев
мужской, родился 14.10.1870, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер 13.08.1872, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЛисин Яков Васильев1833 г.р.
МатьЛисина Авдотья Егорова1832 г.р.
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Рождение
14.10.1870
Отец: Лисин Яков Васильев
Мать: Лисина Авдотья Егорова
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
13.08.1872
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область