Марков Анатолий Николаевич
Место рожденияМосква
Дата рождения22.02.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1935
Отец: Марков Николай Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркова (Ларина) Ирина
Рождение ребёнка
24.04.1961
Дочь: Шевякова Галина Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно