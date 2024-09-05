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Марков Анатолий Николаевич

Место рождения

Москва

Дата рождения

22.02.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1935

Отец: Марков Николай Павлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова (Ларина) Ирина

Рождение ребёнка
24.04.1961

Дочь: Шевякова Галина Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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