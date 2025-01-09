(Калягина) Мария Андреевна
женский, родилась 27.01.1850 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла После 1858
ОтецКалягин Андрей АндрияновичОколо 1809 г.р.
МатьКалягина (Пенькова) Мария ПавловнаОколо 1815 г.р.
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Рождение
27.01.1850 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
29.01.1850 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858