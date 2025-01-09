(Калягина) Мария Андреевна 27.01.1850 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Калягина) Мария Андреевна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 27.01.1850 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла После 1858

Отец
Калягин Андрей АндрияновичОколо 1809 г.р.
Мать
Калягина (Пенькова) Мария ПавловнаОколо 1815 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1850 ст.

Отец: Калягин Андрей Андриянович

Мать: Калягина (Пенькова) Мария Павловна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
29.01.1850 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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