Epp (Siemens) Katharina 24.01.1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Epp (Siemens) Katharina

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 24.01.1821, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умерла 16.03.1900, Новоподольское, Дніпропетровська область

Мать
Siemens (Klassen) Anna I P02.03.1796 г.р.
Отец
Siemens Peter Peter17.03.1796 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1821

Отец: Siemens Peter Peter

Мать: Siemens (Klassen) Anna I P

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
16.03.1900
Новоподольское, Дніпропетровська область

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