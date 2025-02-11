Epp (Siemens) Katharina
женский, родилась 24.01.1821, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умерла 16.03.1900, Новоподольское, Дніпропетровська область
МатьSiemens (Klassen) Anna I P02.03.1796 г.р.
ОтецSiemens Peter Peter17.03.1796 г.р.
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Рождение
24.01.1821
Отец: Siemens Peter Peter
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
16.03.1900
Новоподольское, Дніпропетровська область