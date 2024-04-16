Тютюниченко Параскевья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Тютюниченко Марко Кириллович
Отец ребёнка: Тютюниченко Кирилл
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Тютюниченко Павел Кириллович
Отец ребёнка: Тютюниченко Кирилл
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Тютюниченко Фома Кириллович
Отец ребёнка: Тютюниченко Кирилл