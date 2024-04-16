Тютюниченко Параскевья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тютюниченко Параскевья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Тютюниченко Марко Кириллович

Отец ребёнка: Тютюниченко Кирилл

Субботов, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Тютюниченко Павел Кириллович

Отец ребёнка: Тютюниченко Кирилл

Субботов, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Тютюниченко Фома Кириллович

Отец ребёнка: Тютюниченко Кирилл

Субботов, Черкаська область

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