Калмыкова (Полухина) Анастасия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова (Полухина) Анастасия Михайлова

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Полухин Михаил Матвеев

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
После 1878
Бракосочетание
1894

Муж: Калмыков Петр Сергеев

Рождение ребёнка
1895

Сын: Калмыков Трофим Петрович

Отец ребёнка: Калмыков Петр Сергеев

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Калмыков Петр Сергеев

Рождение ребёнка
1904

Сын: Калмыков Петр Петрович

Отец ребёнка: Калмыков Петр Сергеев

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Калмыков Петр Сергеев

Рождение ребёнка
1914

Сын: Калмыков Иван Петрович

Отец ребёнка: Калмыков Петр Сергеев

Рождение ребёнка
04.03.1916 ст.

Сын: Калмыков Константин Петрович

Отец ребёнка: Калмыков Петр Сергеев

Рождение ребёнка
23.02.1919 ст.

Сын: Калмыков Николай Петрович

Отец ребёнка: Калмыков Петр Сергеев

Смерть
Неизвестно
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