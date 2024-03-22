Калмыкова (Полухина) Анастасия Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Полухин Михаил Матвеев
Место жительства
После 1878
Бракосочетание
1894
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Калмыков Петр Сергеев
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Калмыков Петр Сергеев
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Калмыков Петр Сергеев
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Калмыков Петр Сергеев
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Калмыков Петр Сергеев
Рождение ребёнка
04.03.1916 ст.
Сын: Калмыков Константин Петрович
Отец ребёнка: Калмыков Петр Сергеев
Рождение ребёнка
23.02.1919 ст.
Сын: Калмыков Николай Петрович
Отец ребёнка: Калмыков Петр Сергеев
Смерть
Неизвестно