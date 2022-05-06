Князева (Бурова) Христина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.05.1890
Рождение ребёнка
12.04.1891
Сын: Князев Семён Кузьмич
Отец ребёнка: Князев Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
08.06.1892
Сын: Князев Пётр Кузьмич
Отец ребёнка: Князев Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1896
Дочь: Князева Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Князев Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
30.08.1900
Сын: Князев Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Князев Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1908
Отец ребёнка: Князев Кузьма Иванович
Смерть
Неизвестно