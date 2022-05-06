Князева (Бурова) Христина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева (Бурова) Христина Андреевна

Место рождения

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
21.05.1890

Муж: Князев Кузьма Иванович

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
12.04.1891

Сын: Князев Семён Кузьмич

Отец ребёнка: Князев Кузьма Иванович

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
08.06.1892

Сын: Князев Пётр Кузьмич

Отец ребёнка: Князев Кузьма Иванович

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
08.09.1896

Дочь: Князева Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Князев Кузьма Иванович

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
30.08.1900

Сын: Князев Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Князев Кузьма Иванович

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
05.07.1908

Сын: Князев Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Князев Кузьма Иванович

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно

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