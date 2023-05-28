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Колмогоров Василий Евлампьевич

Место рождения

село Старопестерево, Беловского района, Кемеровской области

Дата рождения

1860

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Колмогоров Евлампий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1879

Сын: Колмогоров Игнат Васильевич

Мать ребёнка: Колмогорова (Хахалина) Вера Елизаровна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Колмогоров Никифор Васильевич

Мать ребёнка: Колмогорова (Хахалина) Вера Елизаровна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Колмогоров Николай Васильевич

Мать ребёнка: Колмогорова (Хахалина) Вера Елизаровна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Колмогоров Яков Васильевич

Мать ребёнка: Колмогорова (Хахалина) Вера Елизаровна

Смерть
1935

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