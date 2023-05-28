Колмогоров Василий Евлампьевич
Место рождениясело Старопестерево, Беловского района, Кемеровской области
Дата рождения1860
Дата смерти1935
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Колмогоров Евлампий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1879
Сын: Колмогоров Игнат Васильевич
Мать ребёнка: Колмогорова (Хахалина) Вера Елизаровна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Колмогоров Никифор Васильевич
Мать ребёнка: Колмогорова (Хахалина) Вера Елизаровна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Колмогоров Николай Васильевич
Мать ребёнка: Колмогорова (Хахалина) Вера Елизаровна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Колмогоров Яков Васильевич
Мать ребёнка: Колмогорова (Хахалина) Вера Елизаровна