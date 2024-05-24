Мазеин Петр Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти24.04.1915
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Мазеин Никифор Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
29.09.1906
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Мазеина Неизвестно Петровна
Мать ребёнка: Белозерцева Мария Димитриевна
Рождение ребёнка
01.12.1911
Мать ребёнка: Белозерцева Мария Димитриевна
Лойно, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Смерть
24.04.1915
Оставлен на поле боя в ПМВ