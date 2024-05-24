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Мазеин Петр Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

24.04.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Мазеин Никифор Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
29.09.1906

Жена: Белозерцева Мария Димитриевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Мазеина Неизвестно Петровна

Мать ребёнка: Белозерцева Мария Димитриевна

Рождение ребёнка
01.12.1911

Сын: Мазеин Николай Петрович

Мать ребёнка: Белозерцева Мария Димитриевна

Лойно, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Смерть
24.04.1915
Оставлен на поле боя в ПМВ

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