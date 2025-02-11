(Шуваева) Авдотья Самоилова 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

(Шуваева) Авдотья Самоилова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1855, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умерла Неизвестно

Отец
Шуваев Самоил Степанов1831 г.р.
Мать
Шуваева Домна Алексеева1833 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Шуваев Самоил Степанов

Мать: Шуваева Домна Алексеева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

6 семья

Смерть
Неизвестно

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