(Шуваева) Авдотья Самоилова
женский, родилась 1855, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умерла Неизвестно
ОтецШуваев Самоил Степанов1831 г.р.
МатьШуваева Домна Алексеева1833 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Шуваев Самоил Степанов
Мать: Шуваева Домна Алексеева
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно