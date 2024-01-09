Сукнистый Тимофей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти09.01.1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Бабич) Елена Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Бабич) Елена Саввична
Рождение ребёнка
22.11.1882
Сын: Сукнистый Митрофан Трофимович
Мать ребёнка: (Бабич) Елена Саввична
Рождение ребёнка
01.09.1885
Дочь: (Сукнистая) Елисавета Тимофеевна
Мать ребёнка: (Бабич) Елена Саввична
Рождение ребёнка
18.03.1888
Сын: Сукнистый Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: (Бабич) Елена Саввична
Рождение ребёнка
02.03.1891
Сын: Сукнистый Герасим Трофимович
Мать ребёнка: (Бабич) Елена Саввична
Рождение ребёнка
19.03.1892
Дочь: (Сукнистая) Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: (Бабич) Елена Саввична
Смерть
09.01.1893