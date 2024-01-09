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Сукнистый Тимофей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

09.01.1893

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Бабич) Елена Саввична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Бабич) Елена Саввична

Рождение ребёнка
22.11.1882

Сын: Сукнистый Митрофан Трофимович

Мать ребёнка: (Бабич) Елена Саввична

Рождение ребёнка
01.09.1885

Дочь: (Сукнистая) Елисавета Тимофеевна

Мать ребёнка: (Бабич) Елена Саввична

Рождение ребёнка
18.03.1888

Сын: Сукнистый Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: (Бабич) Елена Саввична

Рождение ребёнка
02.03.1891

Сын: Сукнистый Герасим Трофимович

Мать ребёнка: (Бабич) Елена Саввична

Рождение ребёнка
19.03.1892

Дочь: (Сукнистая) Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: (Бабич) Елена Саввична

Смерть
09.01.1893

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