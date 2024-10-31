Елена Варсонарьева
Место рождения
Дата рождения01.05.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1873 ст.
Бракосочетание
1897
Муж: Гаврил Филипов
Бракосочетание
08.01.1897
Муж: не указан
Рождение ребёнка
29.12.1899
Дочь: Анисия Филипова
Отец ребёнка: Гаврил Филипов
Рождение ребёнка
30.04.1901
Дочь: Мавра Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврил Филипов
Смерть
Неизвестно