Елена Варсонарьева 01.05.1873 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Елена Варсонарьева

Место рождения

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

01.05.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1873 ст.

Отец: Варсонарий (Варсонофий) Яковлев

Мать: Авдотья (Евдокия) Герасимова

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
1897

Муж: Гаврил Филипов

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
08.01.1897

Муж: не указан

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
29.12.1899

Дочь: Анисия Филипова

Отец ребёнка: Гаврил Филипов

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
30.04.1901

Дочь: Мавра Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврил Филипов

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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