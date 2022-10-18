Бурнашева Степанида Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.2006
Дочь: Бурнашева Айгыына
Отец ребёнка: Бурнашев Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.08.2010
Дочь: Бурнашева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бурнашев Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.01.2013
Дочь: Бурнашева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Бурнашев Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.03.2015
Отец ребёнка: Бурнашев Иван Иванович