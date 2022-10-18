Бурнашева Степанида Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурнашева Степанида Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.2006

Дочь: Бурнашева Айгыына

Отец ребёнка: Бурнашев Иван Иванович

Рождение ребёнка
06.08.2010

Дочь: Бурнашева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бурнашев Иван Иванович

Рождение ребёнка
10.01.2013

Дочь: Бурнашева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Бурнашев Иван Иванович

Рождение ребёнка
06.03.2015

Сын: Бурнашев Иван Иванович

Отец ребёнка: Бурнашев Иван Иванович

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