Власов Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.01.1889
Дата смерти07.02.1968
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1889
Отец: Власов Николай Никандрович (Александрович)
Рождение ребёнка
28.08.1935
Мать ребёнка: Власова Анна Федоровна
с. Можаровка Городищенского района Пензенской области
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Власова Анна Федоровна
с. Можаровка Городищенкого района Пензенской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Танюшкина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Власова Анна Федоровна
Смерть
07.02.1968