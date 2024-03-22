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Власов Иван Николаевич

Место рождения

Можаровка, Городищенский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

20.01.1889

Дата смерти

07.02.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1889

Отец: Власов Николай Никандрович (Александрович)

Мать: не указана

Можаровка, Городищенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1935

Сын: Власов Василий Иванович

Мать ребёнка: Власова Анна Федоровна

с. Можаровка Городищенского района Пензенской области
Рождение ребёнка
1937

Сын: Власов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Власова Анна Федоровна

с. Можаровка Городищенкого района Пензенской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Танюшкина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Власова Анна Федоровна

Смерть
07.02.1968
Можаровка, Городищенский уезд, Пензенская губерния
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