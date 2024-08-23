Морозова Настасья Перфиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Морозов Василий Евфимьевич
Отец ребёнка: Морозов Евфимий Васильевич
Рождение ребёнка
17.02.1845
Сын: Морозов Леонтий Евфимьевич
Отец ребёнка: Морозов Евфимий Васильевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Морозова) Александра Евфимьевна
Отец ребёнка: Морозов Евфимий Васильевич
Смерть
Неизвестно