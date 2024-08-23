Морозова Настасья Перфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Настасья Перфиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Морозов Василий Евфимьевич

Отец ребёнка: Морозов Евфимий Васильевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.02.1845

Сын: Морозов Леонтий Евфимьевич

Отец ребёнка: Морозов Евфимий Васильевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Морозова) Александра Евфимьевна

Отец ребёнка: Морозов Евфимий Васильевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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