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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1924

Сын: Ермаченков Сергей Терентьевич

Отец ребёнка: Ермаченков Терентий Киреевич

Рождение ребёнка
30.01.1927

Сын: Ермаченков Николай Терентьевич

Отец ребёнка: Ермаченков Терентий Киреевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Ермаченков) Мария Терентьевна

Отец ребёнка: Ермаченков Терентий Киреевич

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