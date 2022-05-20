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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1924
Сын: Ермаченков Сергей Терентьевич
Отец ребёнка: Ермаченков Терентий Киреевич
Рождение ребёнка
30.01.1927
Сын: Ермаченков Николай Терентьевич
Отец ребёнка: Ермаченков Терентий Киреевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Ермаченков) Мария Терентьевна
Отец ребёнка: Ермаченков Терентий Киреевич