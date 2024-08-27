Иванова (Емельянова) Ефимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Емельянова) Ефимья

Место рождения

Сибирь

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Емельянов Павел

Мать: Емельянов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Царев Егор Осипович

Рождение ребёнка
25.09.1918

Дочь: Царева (Царева) Феодосия

Отец ребёнка: Царев Егор Осипович

Рождение ребёнка
17.05.1924

Дочь: Свеженцева (Иванова) Анна

Отец ребёнка: Иванов Максим

Рождение ребёнка
17.05.1926

Сын: Иванов Виктор

Отец ребёнка: Иванов Максим

Смерть
Неизвестно

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