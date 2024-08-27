Иванова (Емельянова) Ефимья
Место рожденияСибирь
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Емельянов Павел
Мать: Емельянов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Царев Егор Осипович
Рождение ребёнка
25.09.1918
Дочь: Царева (Царева) Феодосия
Отец ребёнка: Царев Егор Осипович
Рождение ребёнка
17.05.1924
Дочь: Свеженцева (Иванова) Анна
Отец ребёнка: Иванов Максим
Рождение ребёнка
17.05.1926
Сын: Иванов Виктор
Отец ребёнка: Иванов Максим
Смерть
Неизвестно