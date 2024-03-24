Потолицын Степан Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1922
Дата смерти16.05.1985
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1922
Отец: Потолицын Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потолицына Вера Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потолицына Вера Дмитриевна
Смерть
16.05.1985