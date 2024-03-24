Потолицын Степан Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потолицын Степан Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1922

Дата смерти

16.05.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1922

Отец: Потолицын Евгений

Мать: Сидорова Елена Арсикритовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потолицына Вера Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потолицына Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потолицына Вера Дмитриевна

Смерть
16.05.1985
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