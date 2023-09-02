Андреев Алексей Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Алексей Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.2009

Сын: Андреев Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.07.2012

Сын: Андреев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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