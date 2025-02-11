Berg (Goerzen) Elisabeth
женский, родилась 21.02.1883, Эйнлаге, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
умерла 17.01.1945, Hohensalza, Posen, Germany
Супруги
Berg Johann17.03.1882 г.р.
Дети
Berg Heinrich J G10.04.1904 г.р.
(Berg) Anna03.04.1906 г.р.Показать еще 3
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Комментарий
Рождение
21.02.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Эйнлаге, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
Бракосочетание
15.06.1903
Муж: Berg Johann
Рождение ребёнка
10.04.1904
Сын: Berg Heinrich J G
Отец ребёнка: Berg Johann
Рождение ребёнка
03.04.1906
Дочь: (Berg) Anna
Отец ребёнка: Berg Johann
Рождение ребёнка
1907
Сын: Berg Waldemar
Отец ребёнка: Berg Johann
Рождение ребёнка
27.07.1908
Дочь: (Berg) Elisabeth
Отец ребёнка: Berg Johann
Рождение ребёнка
19.12.1910
Сын: Berg Johann
Отец ребёнка: Berg Johann
Смерть
17.01.1945
Hohensalza, Posen, Germany