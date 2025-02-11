Berg (Goerzen) Elisabeth 21.02.1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Berg (Goerzen) Elisabeth

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 21.02.1883, Эйнлаге, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

умерла 17.01.1945, Hohensalza, Posen, Germany

Супруги
Berg Johann17.03.1882 г.р.
Дети
Berg Heinrich J G10.04.1904 г.р.
(Berg) Anna03.04.1906 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Эйнлаге, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Бракосочетание
15.06.1903

Муж: Berg Johann

Рождение ребёнка
10.04.1904

Сын: Berg Heinrich J G

Отец ребёнка: Berg Johann

Рождение ребёнка
03.04.1906

Дочь: (Berg) Anna

Отец ребёнка: Berg Johann

Рождение ребёнка
1907

Сын: Berg Waldemar

Отец ребёнка: Berg Johann

Рождение ребёнка
27.07.1908

Дочь: (Berg) Elisabeth

Отец ребёнка: Berg Johann

Рождение ребёнка
19.12.1910

Сын: Berg Johann

Отец ребёнка: Berg Johann

Смерть
17.01.1945
Hohensalza, Posen, Germany

Мы используем куки для улучшения работы сайта.