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Фёдоров Михаил Ильич

Место рождения

215107 Bykovo, Smolensk Oblast Russia

Дата рождения

Около 01.01.1895

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.01.1895

Отец: Илья Фёдорович

Мать: (Фёдорова) Федосья Никитична

Рождение ребёнка
01.12.1922

Сын: Ильин Яков Михайлович

Мать ребёнка: Федорова Мария Петровна

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Мария Петровна

Рождение ребёнка
28.08.1932

Сын: Федоров Николай Михайлович

Мать ребёнка: Федорова Мария Петровна

Смерть
1933
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
1933
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

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