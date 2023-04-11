Фёдоров Михаил Ильич
Место рождения215107 Bykovo, Smolensk Oblast Russia
Дата рожденияОколо 01.01.1895
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.01.1895
Отец: Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
01.12.1922
Мать ребёнка: Федорова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Около 1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорова Мария Петровна
Рождение ребёнка
28.08.1932
Сын: Федоров Николай Михайлович
Мать ребёнка: Федорова Мария Петровна
Смерть
1933
Похороны
1933