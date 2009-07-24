Ковбота Петр Иванович
Место рождениясело Ковыляевка Свердловского района Чкаловской области
Дата рождения10.05.1925
Дата смерти24.07.2009
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1925
Отец: Ковбота Иван Дмитриевич
Мать: Ковбота Дарья Калиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковбота Раиса Ильинична
Рождение ребёнка
11.03.1950
Дочь: Пименова (Ковбота) Валентина
Мать ребёнка: Ковбота Раиса Ильинична
Рождение ребёнка
27.02.1953
Дочь: Артюхова (Ковбота) Любовь
Мать ребёнка: Ковбота Раиса Ильинична
Рождение ребёнка
24.07.1955
Сын: Ковбота Владимир
Мать ребёнка: Ковбота Раиса Ильинична
Рождение ребёнка
03.05.1960
Дочь: Барышева (Ковбота) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Ковбота Раиса Ильинична
Ковыляевка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
24.07.2009
Причина смерти: Естественная смерть/старость